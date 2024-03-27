Россия всегда готова сотрудничать с Молдавией, заявил Пушков

«Отношения между нашими странами переживают очень трудное время. И ответственность за это несут молдавские власти. В политике нынешнего руководства я вижу “ползучую оранжевую революцию”. Если в Киеве это прошло через майдан и через госпереворот, то в Молдавии действуют другие механизмы — через выборы приводятся к власти люди, представляющие интересы не столько собственного народа, сколько интересы центров принятия решений, находящихся в других столицах. Это нас не может не тревожить. Тем не менее, мы намерены продолжать выстраивать отношения с теми политическими силами Молдавии, которые понимают важность отношений с Россией. Мы никогда не закрывали для этого двери», — сказал Пушков на встрече с руководством молдавской партии «Возрождение».