Мэр Уфы напомнил горожанам, что мусор на улице «никто не привез»

«Его нам никто не привез. И он не растворяется сам по себе», — написал Мавлиев, подчеркнув, что прикрепленные фото — наглядный пример неуважительного отношения к окружающим. Коммунальные службы, по словам мэра, уже приступили к уборке улиц. С 1 апреля стартует весенний месячник. Общегородские субботники запланированы на 6, 20 и 27 апреля. «Давайте уважать друг друга, ценить чужой труд. Чистота в городе зависит от каждого из нас!» — написал Мавлиев.