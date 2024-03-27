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Мэр Уфы напомнил горожанам, что мусор на улице «никто не привез»

Он призвал жителей уважать друг друга и ценить чужой труд.

Мэр Уфы Ратмир Мавлиев опубликовал снимки мусора, который вышел из-под снега весной. По его словам, фотографии ему присылают жители.

«Его нам никто не привез. И он не растворяется сам по себе», — написал Мавлиев, подчеркнув, что прикрепленные фото — наглядный пример неуважительного отношения к окружающим. Коммунальные службы, по словам мэра, уже приступили к уборке улиц. С 1 апреля стартует весенний месячник. Общегородские субботники запланированы на 6, 20 и 27 апреля. «Давайте уважать друг друга, ценить чужой труд. Чистота в городе зависит от каждого из нас!» — написал Мавлиев.