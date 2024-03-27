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Новую льготу для многодетных семей ввели в Сочи

Воспользоваться ей можно после обращения в мэрию.

Источник: Пресс-служба администрации Сочи

В Сочи многодетным семьям предоставили новую льготу. Теперь автостоянка даже на платных парковках для автомобилей, зарегистрированных на одного из родителей, опекунов в многодетной семье, будет бесплатной, сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на пресс-службу администрации Сочи.

Льгота предоставляет право пользоваться платными парковками на 16 улицах в Центральном, Хостинском, Адлерском районах Сочи бесплатно на период до трех часов.

В перечень льготников за рулем, которые могут бесплатно пользоваться платными парковками в Сочи, также внесены:

участники Великой Отечественной войны, Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации, полные кавалеры ордена Славы, Герои труда Кубани. инвалиды I, II и III групп, а также водители, перевозящие таких инвалидов.