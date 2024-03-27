Новую льготу для многодетных семей ввели в Сочи

В Сочи многодетным семьям предоставили новую льготу. Теперь автостоянка даже на платных парковках для автомобилей, зарегистрированных на одного из родителей, опекунов в многодетной семье, будет бесплатной, сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на пресс-службу администрации Сочи.