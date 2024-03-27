Молдавский депутат Боля: 70% граждан Молдавии желают дружить с Россией

Более 70% граждан Молдавии считают, что стране нужно дружить с Россией, а власти в Кишинёве ведут себя некорректно, рассказал депутат молдавского парламента, один из лидеров оппозиционной партии «Возрождение» Василий Боля, прибывший в Москву в составе делегации других депутатов.