В посольстве России в Ташкенте вручили первое в Узбекистане свидетельство репатрианта

Его получила Ольга Щукина, сообщили в пресс-службе диппредставительства.
Для справки. Создание института репатриации поможет снять несколько барьеров для возвращения в Россию. Репатрианты — соотечественники, желающие принять участие в госпрограмме по добровольному переселению в РФ, согласно которой не требуется подтверждать владение русским языком.
Под статус репатрианта подпадают граждане, которые:
- постоянно проживают за рубежом;
- ранее отказавшиеся от российского гражданства;
- родившиеся или постоянно проживавшие на территории РСФСР и ранее имевшие гражданство СССР;
- имеющие родственников, родившихся или постоянно проживавших на территории РСФСР либо на территории, относившейся к Российской империи или СССР.