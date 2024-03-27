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В посольстве России в Ташкенте вручили первое в Узбекистане свидетельство репатрианта

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Посол России в Узбекистане Олег Мальгинов вручил первое в Узбекистане свидетельство участника госпрограммы по оказанию содействия добровольному переселению в Россию соотечественников со статусом репатрианта, передает корреспондент Podrobno.uz.

Источник: Podrobno.uz

Его получила Ольга Щукина, сообщили в пресс-службе диппредставительства.

Для справки. Создание института репатриации поможет снять несколько барьеров для возвращения в Россию. Репатрианты — соотечественники, желающие принять участие в госпрограмме по добровольному переселению в РФ, согласно которой не требуется подтверждать владение русским языком.

Под статус репатрианта подпадают граждане, которые:

  • постоянно проживают за рубежом;
  • ранее отказавшиеся от российского гражданства;
  • родившиеся или постоянно проживавшие на территории РСФСР и ранее имевшие гражданство СССР;
  • имеющие родственников, родившихся или постоянно проживавших на территории РСФСР либо на территории, относившейся к Российской империи или СССР.

дипломатия