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Житель Воронежской области награжден вторым орденом Мужества

Алексей Никулин участвовал в боях на нескольких направлениях СВО.

Незадолго перед тем, как уйти в отставку, и.о. главы Новоусманского района Елена Дерганова выполнила почетную миссию. Она вручила уже второй орден Мужества участнику СВО Алексею Никулину. Ранее мужчина получал не только эту награду, но и Георгиевский крест четвертой степени.

Алексей Никулин заключил контракт с Министерством обороны еще в 2022 году. За это время он участвовал в боях на нескольких направлениях специальной военной операции. Во время штурма опорного пункта ВСУ Алексей получил тяжелое ранение. Однако после лечения и восстановления продолжил службу.

Напомним, принял решение пойти на СВО добровольцем бывший кандидат в губернаторы Воронежской области, уроженец Таловского района Ярослав Тарасов. А Николай Алексеев из Грибановского района сначала возил продукты и вещи на передовую в качестве волонтера. А потом решил вернуться в зону СВО уже как доброволец.