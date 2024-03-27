Житель Воронежской области награжден вторым орденом Мужества

Алексей Никулин заключил контракт с Министерством обороны еще в 2022 году. За это время он участвовал в боях на нескольких направлениях специальной военной операции. Во время штурма опорного пункта ВСУ Алексей получил тяжелое ранение. Однако после лечения и восстановления продолжил службу.