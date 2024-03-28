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Поезд-музей минобороны приедет в Иркутск 12 апреля

Минобороны РФ запустило акцию «Сила в правде». В её рамках через 67 регионов проедет агитационный поезд.

Источник: Мэрия Иркутска

Минобороны РФ запустило акцию «Сила в правде». В её рамках через 67 регионов проедет агитационный поезд. 12 апреля с 10:00 до 15:00 он сделает остановку на станции «Иркутск-Пассажирский». Об этом irk.aif.ru рассказали в администрации Иркутска.

В эшелоне — восемь тематических вагонов с интерактивными выставками и экспонатами. Жителям города расскажут об истории различных видов войск Вооруженных сил РФ и проведении СВО. Будут представлены образцы вооружения и техники российской армии. Гостям покажут детскую, учебную, идеологическую литературу украинских неонацистов, трофейную форму Вооружённых сил Украины, можно будет ознакомиться с архивными документами, которые рассекретили в ходе проекта «Без срока давности».

В поезде-музее будет работать несколько экспозиций, одна из них посвящена боевой технике времён Великой Отечественной войны. Акция стартовала 23 февраля и завершится накануне празднования Дня Победы.