Поезд-музей минобороны приедет в Иркутск 12 апреля

Минобороны РФ запустило акцию «Сила в правде». В её рамках через 67 регионов проедет агитационный поезд. 12 апреля с 10:00 до 15:00 он сделает остановку на станции «Иркутск-Пассажирский». Об этом irk.aif.ru рассказали в администрации Иркутска.
В эшелоне — восемь тематических вагонов с интерактивными выставками и экспонатами. Жителям города расскажут об истории различных видов войск Вооруженных сил РФ и проведении СВО. Будут представлены образцы вооружения и техники российской армии. Гостям покажут детскую, учебную, идеологическую литературу украинских неонацистов, трофейную форму Вооружённых сил Украины, можно будет ознакомиться с архивными документами, которые рассекретили в ходе проекта «Без срока давности».
В поезде-музее будет работать несколько экспозиций, одна из них посвящена боевой технике времён Великой Отечественной войны. Акция стартовала 23 февраля и завершится накануне празднования Дня Победы.