Поезд-музей минобороны приедет в Иркутск 12 апреля

В эшелоне — восемь тематических вагонов с интерактивными выставками и экспонатами. Жителям города расскажут об истории различных видов войск Вооруженных сил РФ и проведении СВО. Будут представлены образцы вооружения и техники российской армии. Гостям покажут детскую, учебную, идеологическую литературу украинских неонацистов, трофейную форму Вооружённых сил Украины, можно будет ознакомиться с архивными документами, которые рассекретили в ходе проекта «Без срока давности».