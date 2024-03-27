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Захарова назвала власти Молдавии лицемерными из-за заявления о наемниках

Захарова: признание в наличии наемников в ВСУ говорит о лицемерии Молдавии.

Источник: Reuters

МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Заявление Молдавии о том, что в рядах ВСУ есть молдавские наемники свидетельствует о лицемерии официального Кишинёва, заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Заявления молдавского министра такого рода свидетельствуют и демонстрируют лицемерие официального Кишинёва, потому что, с одной стороны, руководство Молдавии уверяет, что уважает закрепленный в конституции страны принцип нейтралитета, поскольку за его сохранение выступает подавляющее большинство граждан, с другой, под видом этой самой евроинтеграции, форсирует милитаризацию республики, превращает страну в часть агрессивной антироссийской периферии Европы», — сказала она, отвечая на вопрос РИА Новости.

Захарова напомнила, что уголовный кодекс Молдавии запрещает наемничество. При этом она обратила внимание на то, что никто «из вернувшихся молдавских “легионеров” так и не был привлечен к ответственности».

Ранее министр обороны Молдавии Анатолий Носатый публично признал, что в рядах так называемого интернационального легиона Украины воюют молдавские наемники.

Захарова Мария