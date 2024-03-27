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Обвиненный в вандализме чиновник уволен в Актюбинской области

Актобе. 27 марта. КазТАГ — Обвиненный в вандализме чиновник Манас Кошербаев уволен в Актюбинской области, сообщил вице-министр культуры и информации Канат Искаков.

«Приказом руководителя Байгинского отдела культуры, развития языков, физической культуры и спорта от 27 марта 2024 года Манас Кошербаев уволен с занимаемой должности, согласно поданному заявлению», — сообщил Искаков редакции КазТАГ в среду.

Напомним, в 2023 году чиновник попался на акте вандализма в ущелье Ыбыкты Сай в Мангистауской области. После резонанса директор дома культуры для слепых Актобе записал видеообращение, на котором попросил прощения у всех казахстанцев. По его словам, он пытался исправить грубое слово, злого умысла у него было. 26 марта стало известно, что, несмотря на скандал, Кошербаев возглавил дом культуры в Актюбинской области.