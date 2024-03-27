Помощник госсекретаря: США не поощряют атаки украинскими беспилотниками РФ

«США не поощряют и не содействуют атакам на российскую территорию», — сказал Пайетт на брифинге (цитата по «РИА Новости»). Он не стал комментировать информацию Financial Times о том, что Вашингтон призывал Киев прекратить атаки на российские энергообъекты из-за риска роста цен на нефть. «Я не собираюсь комментировать наши дипломатические обмены», — сказал помощник госсекретаря.