В Иркутской области прошли учения экипажей на ракетоносцах-бомбардировщиках

Во время учений отрабатывались действия по приведению авиационного полка в боевую готовность с привлечением подразделений обеспечения. Экипажи выполнили полётное задание, которое заключалось в воздушном патрулировании заданного района. В это время специалисты на земле занимались подготовкой авиационной техники в условиях низких температур. В оборонном ведомстве отметили слаженную работу инженерно-технического персонала. Комиссия оценила действия военных лётчиков при выполнении заданий.