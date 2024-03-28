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В Иркутской области прошли учения экипажей на ракетоносцах-бомбардировщиках

В Приангарье завершилось лётно-тактическое учение экипажей дальней авиации на самолётах Ту-22М3.

Источник: Министерство обороны Российской Федерации

Об этом irk.aif.ru сообщили в пресс-службе министерства обороны РФ.

Во время учений отрабатывались действия по приведению авиационного полка в боевую готовность с привлечением подразделений обеспечения. Экипажи выполнили полётное задание, которое заключалось в воздушном патрулировании заданного района. В это время специалисты на земле занимались подготовкой авиационной техники в условиях низких температур. В оборонном ведомстве отметили слаженную работу инженерно-технического персонала. Комиссия оценила действия военных лётчиков при выполнении заданий.

Ту-22М3 — дальний ракетоносец-бомбардировщик. Он был одним из самых засекреченных авиационных проектов Советского Союза времён «холодной войны».