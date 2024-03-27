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Захарова пообещала ответ России на высылку дипломата из Латвии

Россия ответит на высылку российского дипломата из Латвии, заявила РБК официальный представитель МИДа Мария Захарова. Так она прокомментировала решение МИДа Латвии, который объявил российского дипломата персоной нон грата и потребовал от него покинуть страну до 10 апреля. Имя дипломата не называется.

Источник: РИА "Новости"

27 марта в латвийский МИД был вызван временный поверенный в делах Олег Зыков. Там ему заявили, что российское посольство в течение долгого времени вело «неприемлемую и провокационную публичную коммуникацию». Эта коммуникация, по мнению МИДа, была направлена на дискредитацию госучреждений и органов власти Латвии и разжигание ненависти в стране.

Латвия в последний раз объявляла о высылке трех российских дипломатов в апреле 2022 года. Помимо высылки дипломатов, с февраля 2023 года страна понизила дипотношения с Россией до уровня временного поверенного.

дипломатия
Захарова Мария