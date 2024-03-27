Захарова пообещала ответ России на высылку дипломата из Латвии

27 марта в латвийский МИД был вызван временный поверенный в делах Олег Зыков. Там ему заявили, что российское посольство в течение долгого времени вело «неприемлемую и провокационную публичную коммуникацию». Эта коммуникация, по мнению МИДа, была направлена на дискредитацию госучреждений и органов власти Латвии и разжигание ненависти в стране.