Уголовное дело против главы Гагаузии передадут в суд на следующей неделе

КИШИНЕВ, 27 мар — РИА Новости. Глава Антикоррупционной прокуратуры Молдавии Вероника Драгалин заявила о скорой передаче в суд материалов уголовного дела в отношении главы Гагаузии Евгении Гуцул.
«Прокурор, который ведет дело Гуцул, завершил процедуру сбора доказательной базы, он знакомит сторону защиты с материалами дела. Само досье будет передано в суд уже на следующей неделе».
Весной в Гагаузии состоялись выборы главы автономии, победу одержала представительница оппозиционной партии «Шор» Гуцул. Власти Молдавии объявили партию антиконституционной, обвинив ее в незаконном финансировании и возбудив уголовные дела в отношении ее лидеров. Кроме того, Кишинев инициировал проверки результатов самих выборов. Девятнадцатого июля состоялась инаугурация Гуцул, однако никто из представителей власти республики не посетил церемонию. Президент Молдавии Майя Санду до сих пор не подписала указ об утверждении Гуцул членом правительства, хотя этого требует законодательство страны.
Гагаузия является автономией на юге Молдавии, которая традиционно выступает за сближение с Россией, тогда как Кишинев провозгласил курс на европейскую интеграцию. В феврале 2014 года в автономии прошел референдум по вопросу определения вектора внешней политики страны. Более 98% его участников высказались за интеграцию Молдавии в Таможенный союз.