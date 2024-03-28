Путин заявил, что применение F-16 против России сделает их законной целью в любом месте

«Конечно, если они будут применяться с аэродромов третьих стран, они для нас становятся легитимной целью, где бы они ни находились», — подчеркнул Путин, отвечая на вопрос, будут ли ВС РФ уничтожать украинские F-16 на натовских аэродромах, если они станут применяться оттуда.
Украина уже давно просит партнеров передать ей истребители F-16. Однако на Западе подчеркивают невозможность поставок Киеву таких самолетов без должной предварительной подготовки пилотов и персонала наземных служб. Дания, Нидерланды, США и несколько других западных стран принимают активное участие в подготовке украинских летчиков.
Однако сами партнеры Киева отмечают, что не стоит переоценивать значение F-16. По словам генсека НАТО Йенса Столтенберга, сами по себе эти истребители не смогут фундаментально изменить ситуацию в зоне боевых действий, хотя и отчасти усилят возможности украинских войск.