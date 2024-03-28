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Путин заявил, что применение F-16 против России сделает их законной целью в любом месте

ТОРЖОК /Тверская область/, 28 марта. /ТАСС/. Истребители F-16 станут для России законной целью, если будут применяться против ВС РФ с аэродромов третьих стран, заявил президент России Владимир Путин в ходе общения с военными летчиками в Тверской области.

Источник: Пресс-служба Президента России

«Конечно, если они будут применяться с аэродромов третьих стран, они для нас становятся легитимной целью, где бы они ни находились», — подчеркнул Путин, отвечая на вопрос, будут ли ВС РФ уничтожать украинские F-16 на натовских аэродромах, если они станут применяться оттуда.

Украина уже давно просит партнеров передать ей истребители F-16. Однако на Западе подчеркивают невозможность поставок Киеву таких самолетов без должной предварительной подготовки пилотов и персонала наземных служб. Дания, Нидерланды, США и несколько других западных стран принимают активное участие в подготовке украинских летчиков.

Однако сами партнеры Киева отмечают, что не стоит переоценивать значение F-16. По словам генсека НАТО Йенса Столтенберга, сами по себе эти истребители не смогут фундаментально изменить ситуацию в зоне боевых действий, хотя и отчасти усилят возможности украинских войск.

Путин Владимир