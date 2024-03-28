Подоляк заявил о стагнации украинских войск на фронте

«Мы находимся в стагнации, необходимо прорабатывать сценарии, что нам нужно делать с точки зрения войны как таковой, ресурсного обеспечения войны и информационной составляющей, чтобы усилить все-таки понимание у наших партнеров, что стагнация — это как раз удорожание войны», — сказал он, заявив, что назначение на пост секретаря Совета нацбезопасности и обороны Украины бывшего главы Службы внешней разведки страны Александра Ливиненко позволит усилить «аналитическую составляющую» в сложившихся на фронте условиях.