Подоляк заявил о стагнации украинских войск на фронте

«Мы находимся в стагнации, необходимо прорабатывать сценарии, что нам нужно делать с точки зрения войны как таковой, ресурсного обеспечения войны и информационной составляющей, чтобы усилить все-таки понимание у наших партнеров, что стагнация — это как раз удорожание войны», — сказал он, заявив, что назначение на пост секретаря Совета нацбезопасности и обороны Украины бывшего главы Службы внешней разведки страны Александра Ливиненко позволит усилить «аналитическую составляющую» в сложившихся на фронте условиях.
На уточняющий вопрос о том, что он имеет в виду под стагнацией, Подоляк ответил, что это, помимо прочего, недостаток ресурсов для «эффективных наступательных действий» украинской армии, в том числе на тактическом уровне, проведение ВСУ исключительно оборонительных операций на фронте и медленные поставки ресурсов Киеву со стороны стран-союзников.
Главком ВСУ Александр Сырский ранее признал сложной обстановку практически на всем протяжении линии боевого соприкосновения, а также вероятность продвижения ВС РФ на отдельных направлениях. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов отмечал усталость украинского общества от конфликта.