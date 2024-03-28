Путин: у России нет агрессивных намерений в отношении Европы

«У нас нет никаких агрессивных намерений в отношении этих государств. Мы и на Украине бы никогда ничего не делали, если бы там госпереворот не совершили, а потом не начали бы военные действия на Донбассе», — сказал Путин на встрече с военными летчиками в городе Торжок Тверской области.
По словам Владимира Путина, в 2022 году США потратили на военные расходы $811 млрд, а Россия — $72 млрд. «Мы что, при этом соотношении собираемся воевать с НАТО что ли? Ну это просто бред», — сказал господин Путин.
При этом глава государства отметил, что если американские истребители F-16 будут применяться против России с аэродромов третьих стран, то они станут «легитимной целью, где бы не находились». «Если они поставят F-16, а об этом говорят, пилотов готовят, то я думаю, что вы понимаете это, как никто другой, это ситуацию на поле боя не поменяет», — сказал Владимир Путин.