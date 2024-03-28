Путин: у России нет агрессивных намерений в отношении Европы

При этом глава государства отметил, что если американские истребители F-16 будут применяться против России с аэродромов третьих стран, то они станут «легитимной целью, где бы не находились». «Если они поставят F-16, а об этом говорят, пилотов готовят, то я думаю, что вы понимаете это, как никто другой, это ситуацию на поле боя не поменяет», — сказал Владимир Путин.