Москалькова заявила о «зрелости» государства, отметив избежание самосуда

23 марта задержали 11 подозреваемых в связи с терактом. Четверых непосредственных участников нападения задержали в Брянской области, при задержании они оказали сопротивление. На кадрах из Басманного суда, который арестовал их до 22 мая, видно, что обвиняемых доставили в суд с травмами, отеками, перевязанной головой, одного из них — на каталке в сопровождении медиков, а у другого вокруг шеи был обмотан пакет. Помимо того, в телеграм-каналах распространились кадры, на которых одному при задержании отрезали часть уха, а другого пытали током.