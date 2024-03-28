Молдавская оппозиционная партия выдвинет кандидата на президентских выборах

МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Оппозиционная партия «Возрождение» примет участие в президентских выборах в Молдавии, члены политбюро обсуждают кандидатуру, заявила РИА Новости глава партии Наталья Параска.
«В президентских выборах обязательно будет участвовать (партия “Возрождение” — ред.). У нас пока что нет кандидата, мы его между членами политического бюро еще обсуждаем», — сказала Параска.
Она добавила, что отмена Конституционным судом Молдавии запрета на участие в выборах представителям запрещенных партий — правильное решение, но «неизвестно к чему оно приведет».
Президент Молдавии Майя Санду 24 декабря заявила, что намерена баллотироваться на второй президентский срок, кроме того, она выступила с инициативой к парламенту организовать референдум, чтобы граждане могли высказать свое мнение по поводу вступления республики в Европейский союз. В конце прошлого года депутаты парламента проголосовали за изменения в Избирательный кодекс, которые предполагают, что республиканский референдум в Молдавии может быть проведен в день парламентских и президентских выборов. В январе правящее парламентское большинство проголосовало за новые поправки в кодекс, предусматривающие перенос срока назначения даты выборов с 90 до 60 дней.