Бухарест подтвердил, что россиянам будет впервые выдаваться «шенген» с 31 марта

В посольстве уточнили, что туристы смогут воспользоваться выданными до 31 марта 2024 визами в течение всего срока их действия только для въезда в Румынию, а также на основании положений, изложенных в решении ЕС № 565/2014. «Например, иностранный гражданин, имеющий визу с двумя или несколькими въездами, выданную Румынией до 31 марта 2024 года, сможет путешествовать на основании румынской визы в Румынию, Болгарию и на Кипр», — информировали там.