Иркутская область попала в ТОП-20 регионов по социально-экономическому благополучию

Иркутская область вошла во вторую десятку рейтинга регионов РФ по социально-экономическому благополучию. По итогам четвертого квартала 2023 года Приангарье разместилось на 13-й строчке списка с индексом 4,59. При этом Иркутская область опустилась с 11-го места, где она находилась в третьем квартале. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia.
Исследование было проведено Фондом развития гражданского общества на основе данных Росстата. Позиции рассчитали по показателю отношения средней зарплаты к расчетной минимальной стоимости жизни (фиксированный набор продовольственных и непродовольственных товаров, а также минимально необходимые услуги на одного человека в месяц). В рейтинг попали 38 субъектов РФ, поделившие между собой 35 мест.
В целом по стране индекс социального благополучия с начала 2023 года вырос на 76%. В среднем он составляет 4,81.
«Мы наблюдаем устойчивую тенденцию к медленному, но неуклонному повышению индекса социального благополучия. Постоянные всплески на рубеже смены годов отражают дополнительные выплаты по результатам лет, что естественно», — отметил глава ФоРГО Константин Костин.
Он также подчеркнул, что среднемесячная заработная плата в целом по России за год выросла на 17% — до 103,8 тысячи рублей. Средняя стоимость жизни увеличилась на 6,2% — до 21,5 тысячи рублей, передает издание «Известия».