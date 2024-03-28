Иркутская область попала в ТОП-20 регионов по социально-экономическому благополучию

Иркутская область вошла во вторую десятку рейтинга регионов РФ по социально-экономическому благополучию. По итогам четвертого квартала 2023 года Приангарье разместилось на 13-й строчке списка с индексом 4,59. При этом Иркутская область опустилась с 11-го места, где она находилась в третьем квартале. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia.