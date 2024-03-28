В Братске прошло совещание по вопросам развития города

— Мы посетили стройплощадку школы в 26 микрорайоне, проехали по городу, посмотрели другие объекты. По прошлому году финансирование индивидуальной программы развития составило 400 млн рублей, на этот год предусмотрен один миллиард рублей, — говорит глава Братска Сергей Серебренников.