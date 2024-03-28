В Братске прошло совещание по вопросам развития города

В администрации Братска прошло совещание по вопросам развития города. Основным вопросом стала реализация трёхлетней индивидуальной программы развития Братска, стартовавшей в 2023 году. Об этом сообщают в администрации города.
— Мы посетили стройплощадку школы в 26 микрорайоне, проехали по городу, посмотрели другие объекты. По прошлому году финансирование индивидуальной программы развития составило 400 млн рублей, на этот год предусмотрен один миллиард рублей, — говорит глава Братска Сергей Серебренников.
На совещании обсудили знаковые проекты 2024 года. В их числе — обустройство зоны активного отдыха на месте бывшего стадиона в жилом районе Гидростроитель, физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа в школе № 3, обустройство трёх карманных скверов в районах Центральный, Энергетик и Осиновка
Напомним, ранее КП-Иркутск писала о том, что в Качугском районе статус объектов культурного наследия получат сразу 60 зданий.