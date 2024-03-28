Мобилизованный из Красноярского края Александр Тамбовцев погиб в ходе СВО

В ходе проведения специальной военной операции погиб мобилизованный из Красноярского края Александр Тамбовцев. Об этом сообщили в администрации Минусинска. Мужчине было 35 лет.
Александр родился в Норильске, затем его семья жила в Иркутской области и в Минусинске. Именно оттуда его в 2007 году призвали в армию. Он служил в десантных войсках, а после получил высшее образование в Российском государственном университете имени Орджоникидзе в Москве. Специальность — горный инженер.
На СВО Александра призвали по частичной мобилизации. На передовой он служил в разведке. Погиб 26 февраля в боях за Авдеевку в Донецкой народной республике.
Редакция «КП-Красноярск» выражает соболезнования родным и близким Александра Тамбовцева.