Мобилизованный из Красноярского края Александр Тамбовцев погиб в ходе СВО

Александр родился в Норильске, затем его семья жила в Иркутской области и в Минусинске. Именно оттуда его в 2007 году призвали в армию. Он служил в десантных войсках, а после получил высшее образование в Российском государственном университете имени Орджоникидзе в Москве. Специальность — горный инженер.