Хранение и оборот дронов для физлиц запрещаются в Беларуси

МИНСК, 28 мар — Sputnik. Запрет на хранение и оборот гражданских беспилотных летательных аппаратов начинает действовать в Беларуси с 28 марта, сообщает Sputnik.
Данная мера предусмотрена указом № 297. До 25 марта владельцы дронов должны были продать их или на безвозмездной основе передать в «Белаэронавигацию», Белорусский Красный Крест, волонтерскую организацию «Крылья».
«Беспилотная авиация — стремительно развивающаяся отрасль, поэтому для обеспечения общественной и национальной безопасности использование беспилотников регулируется национальным законодательством», — напомнили в Минтрансе Беларуси.
Напомним, согласно документу, физическим лицам запрещено использовать дроны, изготавливать и ввозить их на территорию республики с сентября 2023 года.
При этом нормы указа не касаются организаций и индивидуальных предпринимателей. Для того, чтобы дальше эксплуатировать аппараты, им необходимо было поставить их на государственный учет в Департаменте по авиации.