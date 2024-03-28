Ричмонд
+9°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Хранение и оборот дронов для физлиц запрещаются в Беларуси

В сентябре прошлого года в республике были приняты новые правила использования гражданских беспилотников.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 28 мар — Sputnik. Запрет на хранение и оборот гражданских беспилотных летательных аппаратов начинает действовать в Беларуси с 28 марта, сообщает Sputnik.

Данная мера предусмотрена указом № 297. До 25 марта владельцы дронов должны были продать их или на безвозмездной основе передать в «Белаэронавигацию», Белорусский Красный Крест, волонтерскую организацию «Крылья».

«Беспилотная авиация — стремительно развивающаяся отрасль, поэтому для обеспечения общественной и национальной безопасности использование беспилотников регулируется национальным законодательством», — напомнили в Минтрансе Беларуси.

Напомним, согласно документу, физическим лицам запрещено использовать дроны, изготавливать и ввозить их на территорию республики с сентября 2023 года.

При этом нормы указа не касаются организаций и индивидуальных предпринимателей. Для того, чтобы дальше эксплуатировать аппараты, им необходимо было поставить их на государственный учет в Департаменте по авиации.

закон