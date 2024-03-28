В молдавской партии выразили готовность к последствиям визита в Россию

МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Члены парламентской делегации Молдавии, находящиеся в Москве, готовы к юридическим последствиям визита в Россию, заявил РИА Новости оппозиционный депутат парламента республики, один из лидеров партии «Возрождение» Василий Боля.
Он находится в Москве в составе делегации оппозиционных парламентариев. Во вторник он вместе с независимым молдавским депутатом Александром Суходольским встретился с председателем комитета Госдумы по международным делам и лидером ЛДПР Леонидом Слуцким. В среду члены делегации посетили Совет федерации и провели ряд других встреч.
«Конечно, будет пристальное внимание за нашим визитом в Россию. Уверен на 100%, что опять пойдут какие-то русофобские возгласы и с чьей-то стороны будут даже требования по отношению к нам принять какие-то меры юридического характера, но мы к этому готовы».
«Хочу вам сказать, мы с этой принципиальной позиции, дружбы с Россией, никогда не свернем, как бы ни старались нынешние власти это сделать и как-то помешать», — добавил политик.
Ранее глава пресс-службы правительства Молдавии Даниел Водэ, комментируя встречу президента России Владимира Путина с главой Гагаузии Евгенией Гуцул, заявил, что общение молдавских оппозиционеров с руководством России противоречит интересам молдавских граждан. При этом он назвал главу гагаузской автономии «представителем криминальной группировки “Шор”. И. о. генпрокурора Молдавии Ион Мунтяну, а также глава антикоррупционной прокуратуры Вероника Драгалин заявляли, что в суд скоро будет передано дело против Гуцул.
Отношения между Россией и Молдавией стали ухудшаться после прихода к власти в республике в конце 2020 года президента Майи Санду, которая придерживается проевропейской политики. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Молдавия при нынешних властях стремится стать недружественной страной для России.
Москва призывает Кишинев прислушаться к интересам собственных граждан и не препятствовать развитию человеческих контактов и межрегиональных связей с Россией. В МИД РФ призывали молдавские власти прекратить конфронтационную антироссийскую риторику в стране. Там отметили, что Россия настроена иметь дружеские отношения с Молдавией и не испытывает удовольствия от того, что Запад использует эту страну в антироссийских целях.