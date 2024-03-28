Дмитрий Махонин прокомментировал коммунальные аварии в Прикамье

Глава региона отметил, что в Соликамске тепловые сети сильно изношены, с 90-х годов в них практически ничего не вкладывали. Есть и другая причина — отсутствие осенней опрессовки, которую допустили должностные лица. В связи с этим, кадровые решения уже приняты.