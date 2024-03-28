Дмитрий Махонин прокомментировал коммунальные аварии в Прикамье

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин прокомментировал в эфире радио «Спутник» коммунальные аварии, произошедшие минувшей зимой в Соликамске и других территориях.
Глава региона отметил, что в Соликамске тепловые сети сильно изношены, с 90-х годов в них практически ничего не вкладывали. Есть и другая причина — отсутствие осенней опрессовки, которую допустили должностные лица. В связи с этим, кадровые решения уже приняты.
— Как решать? Участвовать в федеральных программах, — сказал Дмитрий Махонин. — По Соликамску принято решение, выделены 60 млн. Будем перекладывать трубы, чтобы обеспечивать безопасность людей.