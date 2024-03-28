ОДКБ проведет в 2024 году семь учений

МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Организация договора о коллективной безопасности (ОДКБ) проведет в этом году семь учений, в том числе совместные «Рубеж-2024», сообщил генеральный секретарь ОДКБ Имангали Тасмагамбетов.
«Запланирована стратегическая командно-штабная тренировка объединенного штаба, секретариата и заинтересованных министерств и ведомств государств-членов ОДКБ, командно-штабные учения “Взаимодействие — 2024”, “Нерушимое братство — 2024”, специальные учения “Поиск — 2024”, “Эшелон — 2024”, “Скала — 2024”, “Кобальт — 2024”, совместные учения “Рубеж — 2024” на территории Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и России. Это уже апробированные форматы учений в рамках реализации ключевых направлений работы организации», — сказал Тасмагамбетов в интервью журналу «Национальная оборона».
По его словам, все мероприятия по данным направлениям будут проходить в соответствии с планом совместной подготовки органов управления и формирований сил и средств системы коллективной безопасности на 2024 год. Этот план был утвержден соответствующими уставными органами организации — советом министров обороны и комитетом секретарей советов безопасности.
В ОДКБ входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан.