ОДКБ проведет в 2024 году семь учений

По его словам, все мероприятия по данным направлениям будут проходить в соответствии с планом совместной подготовки органов управления и формирований сил и средств системы коллективной безопасности на 2024 год. Этот план был утвержден соответствующими уставными органами организации — советом министров обороны и комитетом секретарей советов безопасности.