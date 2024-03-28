Токаев обозначил одну из глобальных проблем

«В их число входит Транкаспийский международный транспортный маршрут, или так называемый “Срединный коридор”, который наиболее эффективно обеспечивает безопасность цепочек поставок между Азией и Европой. В прошлом году объем грузоперевозок по этому маршруту увеличился вдвое и составил 3 миллиона тонн. В ближайшие годы мы ожидаем, что данный показатель достигнет 10 миллионов тонн. В то же время Казахстан готов к сотрудничеству со своими соседями в развитии коридора “Север — Юг”.