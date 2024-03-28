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Военнослужащего ВВО из Хабаровского края наградили медалью «За храбрость» II степени

Старший лейтенант Андрей Шеманюк проявил мужество и героизм в ходе проведения СВО.

Источник: Министерство обороны Российской Федерации

Военнослужащий учебного центра Восточного военного округа, дислоцированного в Хабаровском крае, старший лейтенант Шеманюк Андрей Дмитриевич, проявил мужество и героизм в ходе проведения СВО, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу Восточного военного округа.

В зоне проведения специальной военной операции на территории Донецкой народной республики, выполнял служебные обязанности в должности командира мотострелковой роты.

В ходе боевых действий, старший лейтенант Шеманюк зарекомендовал себя, как грамотный командир, благодаря его решительности, смелости и разумному руководству его подчинённые с успехом выполняли боевые задачи.

Указом президента Российской Федерации за исполнение воинского долга, старший лейтенант Андрей Шеманюк награждён медалью «За храбрость» II степени.