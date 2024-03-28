Стало известно о гибели сержанта из Тулуна в зоне спецоперации

Сергей Джуманов из Тулуна погиб при выполнении боевого задания в зоне специальной военной операции. Бойца не стало 21 февраля, он до конца оставался верным военной присяги и долгу. За проявленное мужество, храбрость и отвагу указом президента страны сержанта представили к награждению орденом Мужества посмертно, сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на страницу администрации города в соцсети «ВК» (12+).
Тулун является для мужчины родным городом. Здесь он окончил школу № 2, после чего получал образование по специальности «юриспруденция» в Тулунском аграрном техникуме. На срочную службу его призвали в 1998 году, он проходил ее на должностях разведчика и водителя.
В 2007 году Сергей Джуманов заключил первый контракт с минобороны РФ, служил в должности старшего разведчика. После увольнения в запас занимался трудовой детальностью. В ноябре 2022 года мужчина, следуя долгу, для защиты Родины отправился в зону спецоперации.
Прощание с бойцом СВО состоится в храме Святого Луки 29 марта.