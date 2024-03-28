Заместитель акима Уральска покинул свой пост

В акимате Уральска сообщили, что Асхат Кульбаев уволился по собственному желанию.
«Кульбаева назначили в августе 2020 года. Он курировал вопросы строительства, архитектуры, предпринимательства, земельных отношений, сельского хозяйства и пассажирского транспорта», — пояснили в ведомстве.
За время работы в акимате Асхат Кульбаев внедрил электронное билетирование в пассажирские перевозки.
По информации официального сайта акимата Уральска, Асхат Кульбаев родился 1966 году в Алматы. В 1990 году он окончил юридический факультет Казахского государственного университета им. Кирова, а позже Международную образовательную корпорацию (кампус Казахской головной архитектурно-строительной академии).
Асхат Кульбаев начал свой трудовой путь в 1990—1991 годах, когда работал старшим лаборантом и научным сотрудником Института философии и юриспруденции КазССР АН в Алматы.
С октября 1991 по август 1997 года он трудился юрисконсультом в АКБ «Санурбанк», «Казэнергопромбанк».
С октября 1998 по декабрь 2000 года занимал должность директора ТОО «ЭШЕЛ инжиниринг», а с декабря 2000 по май 2011 года — генерального директора ТОО «МСС — дизайн».
мая 2011 по июль 2013 года Асхат Кульбаев работал в АО «Компания Монтажспецстрой» сперва менеджером по контролю, затем директором по проектам.
А с июля 2013 года был директором департамента по планированию и строительству ТОО «Жайыкмунай».