Заместитель акима Уральска покинул свой пост

По информации официального сайта акимата Уральска, Асхат Кульбаев родился 1966 году в Алматы. В 1990 году он окончил юридический факультет Казахского государственного университета им. Кирова, а позже Международную образовательную корпорацию (кампус Казахской головной архитектурно-строительной академии).