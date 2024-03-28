В объектах общепита Татарстана хотят запретить продажу алкоголя с 22.00 до 10.00

Таким образом, продажа алкогольной продукции (без указанных категорий) с 22.00 до 10.00 будет запрещена в объектах общепита, расположенных в многоквартирных домах и на прилегающих к ним территориях. Полностью — в объектах в МКД или прилегающих территориях с площадью зала обслуживания посетителей менее 50 квадратных метров. Под площадью зала при этом, уточняется в законопроекте, понимается та, что специально оборудована для потребления готовой кулинарной продукции, кондитерских изделий и других приобретенных товаров. Она определяется на основании инвентаризационных и правоустанавливающих документов.