Свердловский губернатор назначил кураторов задания Путина на 2024 год

Номинально руководить органом будет сам глава региона: в документе именно он значится председателем оргкомитета — как часто бывает в случае с важнейшими поручениями и вопросами. Фактическим куратором направления станет замгубернатора Павел Креков, отвечающий за социальную сферу. Он назначен замом председателя комитета.
Всего назначение получили 37 человек — представители областного правительства, мэрии Екатеринбурга, органов правопорядка, деловых объединений и общественных организаций. Так, от регионального кабмина делегированы профильные министры Андрей Злоказов (соцполитика), Юрий Биктуганов (образование) и Андрей Карлов (здравоохранение) и их менее очевидные коллеги, например, Михаил Пономарьков (цифровое развитие) и Вадим Третьяков (инвестиции).
Указ о проведении Года семьи президент Путин подписал в конце 2023-го. Целью инициативы федеральные власти называют «популяризацию государственной политики в области защиты семьи и сохранение традиционных ценностей». Как напоминает УралПолит.Ru, в рамках запущенного нацпроекта «Семья» помощь получат регионы с низкой рождаемостью. До 2030 года этим субъектам выделят 75 млрд рублей.