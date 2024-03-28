Свердловский губернатор назначил кураторов задания Путина на 2024 год

Номинально руководить органом будет сам глава региона: в документе именно он значится председателем оргкомитета — как часто бывает в случае с важнейшими поручениями и вопросами. Фактическим куратором направления станет замгубернатора Павел Креков, отвечающий за социальную сферу. Он назначен замом председателя комитета.