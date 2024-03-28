Обновленный пункт пропуска между Приморьем и провинцией Хэйлунцзян запустят в 2026 году

На встрече стороны затронули тему работы пунктов пропуска, а также вопросы обмена туристическими, спортивными, культурными и бизнес-делегациями, отмечает пресс-служба краевого правительства.
Приветствуя гостей, Николай Стецко подчеркнул, что сторонам важно укрепить взаимодействие между территориями и сформировать дополнительные возможности для улучшения сотрудничества.
Одной из важных для китайской делегации тем стала работа автомобильных пунктов пропуска. В частности, речь идет о погранпереходах «Марково — Хулинь» и «Турий Рог — Мишань».
Так, строительно-монтажные работы в пункте пропуска «Марково — Хулинь» будут завершены к концу текущего года, эксплуатация начнется в 2025 году. Реконструкция и введение в эксплуатацию пункта пропуска «Турий Рог — Мишань» завершатся в 2026 году, о чем стало известно в ходе встречи.
Кроме этого, стороны обсудили расширение сотрудничества в сфере сельского хозяйства, культуры, образования, спорта, науки и техники, туризма, здравоохранения.
Заместитель председателя Правительства Приморья поблагодарил китайских коллег за проявленную заинтересованность в сотрудничестве с регионом.