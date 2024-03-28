Гросу призвал в Молдову румынских инвесторов

«Обращаюсь к вам с просьбой: говорите о Молдове как о стране, в которую можно инвестировать. Нам нельзя терять времени. Нам, тем, кто должен привести национальное законодательство в соответствие с европейским. И вам, тем, кто хочет инвестировать в IT, в HoReCa, в строительные и производственные компании, в возобновляемые источники энергии и так далее. Я обращаюсь к вам с призывом: инвесторы, перейдите Прут».