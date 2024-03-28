Гросу призвал в Молдову румынских инвесторов

КИШИНЕВ, 28 мар — Sputnik. Председатель парламента Игорь Гросу призвал бизнесменов Румынии инвестировать в Молдову. С таким заявлением он выступил на форуме «Молдова-Румыния: Capital Bridges», состоявшемся в Бухаресте.
В своей приветственной речи спикер молдавского парламента отметил роль румынских чиновников и бизнесменов в процессе начала переговоров о вступлении Молдовы в Европейский союз, указав на то, что они активно продвигали «европейскую принадлежность республики».
Гросу заверил, что парламент вместе с правительством и Национальным банком работают бок о бок для поддержки экономического роста, основанного на долгосрочных инвестициях, чтобы Республика Молдова стала привлекательной страной как для инвесторов из Румынии, так и из других стран.
«Обращаюсь к вам с просьбой: говорите о Молдове как о стране, в которую можно инвестировать. Нам нельзя терять времени. Нам, тем, кто должен привести национальное законодательство в соответствие с европейским. И вам, тем, кто хочет инвестировать в IT, в HoReCa, в строительные и производственные компании, в возобновляемые источники энергии и так далее. Я обращаюсь к вам с призывом: инвесторы, перейдите Прут».
Форум «Молдова-Румыния: Capital Bridges» проводится в целью стимулирования экономического сотрудничества и интеграции рынков капитала Молдовы и Румынии. В мероприятии приняли участие чиновники и бизнесмены двух стран, которые обсудили в ходе встречи вопросы макроэкономических реформ, инвестиционных возможностей и прогресса в банковском секторе Молдова в перспективе вступления страны в Европейский союз.