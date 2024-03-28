Кремль призвал Telegram обратить внимание на использование соцсети террористами

«Нет, никаких планов таких в настоящий момент нет», — заявил Дмитрий Песков в интервью изданию Life в ответ на соответствующий вопрос.
Один из задержанных за нападение на «Крокус Сити Холл» — Шамсидин Фаридуни — на допросе рассказал, что через Telegram получил задание от «помощника проповедника» расстрелять людей в обмен на 500 тыс. руб. Позднее источник «РИА Новости» сообщил, что четверых исполнителей теракта в «Крокус Сити Холле» могли вербовать через Telegram-канал афганского крыла «Исламского государства» (террористическая группировка, запрещена в России) — «Голос Хорасана». Сейчас, по данным агентства, этот Telegram-канал удален.
Суточный охват Telegram среди аудитории старше 12 лет за 2023 год вырос почти на 20%, следует из в Mediascope. Мессенджер занял четвертое место в рейтинге самых популярных интернет-ресурсов. Первое место у WhatsApp, на втором месте «Яндекс», на третьем — Google, на пятом — «ВКонтакте», на шестой — YouTube.