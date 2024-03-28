Кремль призвал Telegram обратить внимание на использование соцсети террористами

Один из задержанных за нападение на «Крокус Сити Холл» — Шамсидин Фаридуни — на допросе рассказал, что через Telegram получил задание от «помощника проповедника» расстрелять людей в обмен на 500 тыс. руб. Позднее источник «РИА Новости» сообщил, что четверых исполнителей теракта в «Крокус Сити Холле» могли вербовать через Telegram-канал афганского крыла «Исламского государства» (террористическая группировка, запрещена в России) — «Голос Хорасана». Сейчас, по данным агентства, этот Telegram-канал удален.