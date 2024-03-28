Воронежский губернатор поручил главам районов жестко контролировать работу по нацпроектам

Гендиректор ООО «Воронежстройреконструкция» Юрий Кондратьев, являющийся подрядчиком на объектах в Поворино и Воробьевке, рассказал о причинах отставания от установленных графиков. Это нехватка рабочих рук. И заверил, что проблему уже устранили, набрали новых. Наверстать упущенное время планируется летом и объекты должны быть сданы точно в срок.