Воронежский губернатор поручил главам районов жестко контролировать работу по нацпроектам

Губернатор Александр Гусев провел заседание Совета по реализации нацпроектов в Воронежской области. На нем присутствовали главы муниципалитетов региона. Он дал поручение усилить контроль за возведением объектов и оперативно докладывать о возможных рисках. Об этом рассказали в пресс-службе Воронежской области 27 марта.
Также главы районов должны быть готовы подробно объяснить, почему, например, происходит отставание от графиков. Методы решения подобных ситуаций должны активно прорабатываться.
Повод для жесткого разговора у властей есть. Ранее стало известно, что существует риск не сдать в срок три объекта. О них доложил руководитель управления организации проектной деятельности Правительства Воронежской области Андрей Гуртовой.
Речь идет о жилых корпусах для стационарного социального обслуживания в Поворино и Воробьевке. Работы по ним идут по нацпроекту «Демография». А также о Доме культуры в селе Щучье Эртильского района. Он возводится в рамках нацпроекта «Культура».
Гендиректор ООО «Воронежстройреконструкция» Юрий Кондратьев, являющийся подрядчиком на объектах в Поворино и Воробьевке, рассказал о причинах отставания от установленных графиков. Это нехватка рабочих рук. И заверил, что проблему уже устранили, набрали новых. Наверстать упущенное время планируется летом и объекты должны быть сданы точно в срок.
Александр Гусев подчеркнул, что эффективный способ побороть проблему с дефицитом рабочих — правильная финансовая мотивация. И поручил начать претензионную работу по отношению к тем подрядчикам, которые нарушат график работ. Штрафы тоже мотивация делать работу в срок.
По итогам совещания губернатор поручил в опережающем порядке предоставить график заключения контрактов по объектам, ввод которых планируется в 2025 году.