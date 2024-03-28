Молдавский депутат рассказал о последствиях русофобской политики Кишинева

МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Русофобская политика властей Молдавии сказалась на торгово-экономических связях с Россией и ударила по бюджету республики, заявил РИА Новости оппозиционный депутат парламента республики, один из лидеров партии «Возрождение» Василий Боля.
«Попытка провести абсолютно непонятную русофобскую политику сказалась и на бизнесе, во-первых, и на доходах в бюджет. У нас уже третий год подряд принимается бюджет с дефицитом по разным подсчетам: в этом году 16 миллиардов леев, это чуть меньше миллиарда долларов, если в переводе на валюту».
По его словам, за последнее время уровень торговли между Молдавией и Россией очень серьезно сократился, при этом изменение логистических цепочек сказалось на росте цен на поставляемые в Россию молдавские товары.
Отношения между Россией и Молдавией стали ухудшаться после прихода к власти в республике в конце 2020 года президента Майи Санду, которая придерживается проевропейской политики. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Молдавия при нынешних властях стремится стать недружественной страной для России. Москва призывает Кишинев прислушаться к интересам собственных граждан и не препятствовать развитию человеческих контактов и межрегиональных связей с Россией. В МИД РФ призывали молдавские власти прекратить конфронтационную антироссийскую риторику в стране. Там добавили, что Москва настроена иметь дружеские отношения с Молдавией и не испытывает удовольствия от того, что эту страну использует Запад в антироссийских целях.
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