Многодетные семьи Ростова не будут платить за парковку

Об этом в своем телеграм-канале сообщил сити-менеджер Алексей Логвиненко.
Как написал Логвиненко, на личном приеме граждан многодетная мать обратились к нему с просьбой ввести льготы на парковку. В результате в администрации Ростова было принято решение дать возможность многодетным семья бесплатно парковаться.
Сделать это можно будет на основе льготного парковочного разрешения. Операторы платных парковок начнут выдавать такие разрешения с 10 апреля текущего года.
Какие документы необходимо будет предоставить для получения льготного парковочного разрешения можно будет скоро посмотреть на сайте городской администрации.