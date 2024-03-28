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Многодетные семьи Ростова не будут платить за парковку

В Ростове многодетные семьи смогут пользоваться бесплатно парковаться на платных парковках города.

Об этом в своем телеграм-канале сообщил сити-менеджер Алексей Логвиненко.

Как написал Логвиненко, на личном приеме граждан многодетная мать обратились к нему с просьбой ввести льготы на парковку. В результате в администрации Ростова было принято решение дать возможность многодетным семья бесплатно парковаться.

Сделать это можно будет на основе льготного парковочного разрешения. Операторы платных парковок начнут выдавать такие разрешения с 10 апреля текущего года.

Какие документы необходимо будет предоставить для получения льготного парковочного разрешения можно будет скоро посмотреть на сайте городской администрации.