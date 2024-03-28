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В Башкирии приняли закон об увеличении штрафов за выгул собак без намордника

Сегодня депутаты Курултая Башкирии одобрили в окончательном чтении законопроект об увеличении штрафов за выгул собак в общественных местах без поводка и намордника.

Источник: Mike Tinnion/CC0

Минимальный размер санкции увеличат в четыре раза, с 500 ₽ до 2 тыс. руб., максимальный — в два раза, с 2 тыс. до 4 тыс. руб. Изменения внесут в ч. 1 ст. 13.7 республиканского кодекса об административных правонарушениях. Законопроект ранее был одобрен на заседании комитета по общественной безопасности, правопорядку и судебным вопросам.

В пресс-службе республиканского парламента объяснили необходимость увеличения штрафа тем, что «за десять лет, прошедших с момента введения нормы, эта сумма утратила стимулирующий, воспитательный эффект».

закон