В Башкирии приняли закон об увеличении штрафов за выгул собак без намордника

Минимальный размер санкции увеличат в четыре раза, с 500 ₽ до 2 тыс. руб., максимальный — в два раза, с 2 тыс. до 4 тыс. руб. Изменения внесут в ч. 1 ст. 13.7 республиканского кодекса об административных правонарушениях. Законопроект ранее был одобрен на заседании комитета по общественной безопасности, правопорядку и судебным вопросам.