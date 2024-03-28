С 1 апреля в Омске начнётся весенний призыв в армию по новым правилам

Кого будут призывать?
- Согласно изменениям, вступившим в силу с 1 января 2024 года, верхняя граница призывного возраста теперь повышена с 27 до 30 лет. При этом граждане, которым исполнилось 27 лет до 31 декабря 2023 года, не подлежат призыву. Нижняя граница осталась неизменной — повестки получат те, кому исполнилось 18 лет.
Как будут вручать повестки?
- Электронные повестки призывникам приходить пока не будут. Правила их вручения и получения остаются прежними: лично призывнику, под роспись на работе, в учебном заведении или на дому. Кроме того, военкоматы могут направлять повестки по почте — заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу места жительства или места пребывания призывника.
- Повестки в электронной форме (размещенные в личном кабинете реестра повесток) во время этой призывной кампании не вручаются. Этот способ начнет действие с осеннего призыва 2024 года.
Будут ли отправлять срочников в зону СВО?
- На СВО срочников, призванных в армию в 2024 году, отправлять не будут. Попасть туда призывники смогут только при подписании контракта с Минобороны РФ.
Кого точно не будут призывать?
- Полностью освобождаются от исполнения воинской обязанности граждане, признанные негодными к военной службе по состоянию здоровья (категория «Д»).