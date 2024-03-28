Сертификат молодоженов: новая мера поддержки в Год семьи введена в Ленобласти

Ранее ivbg.ru опубликовал памятку по всем выплатам на детей. Также напоминаем, что в Ленобласти заработал чат-бот по выплате пособий на детей от 3 до 7 лет и запущен сервис «социальный калькулятор» на сайте Центра социальной защиты населения Ленобласти. На главную страницу сайта добавили разделы «Студенты», «Многодетные семьи», «Семьи с детьми-инвалидами», «Трудная жизненная ситуация», «Поддержка военнослужащий и их семей» для быстрой навигации в разделах.