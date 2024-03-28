Ричмонд
+9°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Хабиров обещал открыть старый Бельский мост в Уфе до конца 2024 года

Движение на старом Бельском мосту в Уфе откроют до конца 2024 года, а полностью работы будут завершены в 2025-ом. Об этом сообщил в социальных сетях глава Башкирии Радий Хабиров.

На сегодня арка моста почти полностью демонтирована.

«Когда капремонт завершится, обязательно ее восстановим — внешний облик и размеры останутся прежними», — написал глава республики. Он напомнил также, что в Уфе одновременно идет ремонт моста в створе ул. Воровского через Белую, а также Шакшинского моста через Уфимку. Оба объекта планируется сдать в этом году. Глава региона еще раз призвал автомобилистов потерпеть, так как проводимые работы значительно облегчат ситуацию на въезде в город в перспективе.

Также планируется реализация крупных инфраструктурных проектов. Первый — мост через Белую, который входит в проект «Южного обхода» и должен соединить Кузнецовский Затон с дорогой Уфа — Аэропорт. Второй — мост в створе ул. Интернациональной. По первому проекту получено положительное заключение Главгосэкспертизы, по второму — власти прорабатывают возможность концессионного соглашения.