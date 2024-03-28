Хабиров обещал открыть старый Бельский мост в Уфе до конца 2024 года

«Когда капремонт завершится, обязательно ее восстановим — внешний облик и размеры останутся прежними», — написал глава республики. Он напомнил также, что в Уфе одновременно идет ремонт моста в створе ул. Воровского через Белую, а также Шакшинского моста через Уфимку. Оба объекта планируется сдать в этом году. Глава региона еще раз призвал автомобилистов потерпеть, так как проводимые работы значительно облегчат ситуацию на въезде в город в перспективе.