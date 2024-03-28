В Приморье начали выпускать самоходки для нужд СВО: технику уже оценили бойцы

«Дистанционно управляемый аппарат “Кабан” способен перевозить до 500 килограммов и выполнять функции буксира», — сообщили губернатор Приморья Олег Кожемяко в своем телеграм-канале.
Отметим, что техника уже отлично себя зарекомендовала на полигонах. Ее основное предназначение — эвакуация раненных с линии боевого соприкосновения и доставка боеприпасов.
В ближайшее время на фронт будет отправлено пять таких машин.
Напомним, самоходную установку изобрел житель Арсеньева. Бойцы СВО успели оценить возможности техники — за три дня было спасено шесть человек.