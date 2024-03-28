Ричмонд
+9°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Приморье начали выпускать самоходки для нужд СВО: технику уже оценили бойцы

ВЛАДИВОСТОК, 28 марта, ФедералПресс. В Приморье наладили производство универсальных платформ на гусеничном ходу для нужд СВО. Ранее технику уже оценили бойцы на поле боя.

Источник: РИА "Новости"

«Дистанционно управляемый аппарат “Кабан” способен перевозить до 500 килограммов и выполнять функции буксира», — сообщили губернатор Приморья Олег Кожемяко в своем телеграм-канале.

Отметим, что техника уже отлично себя зарекомендовала на полигонах. Ее основное предназначение — эвакуация раненных с линии боевого соприкосновения и доставка боеприпасов.

В ближайшее время на фронт будет отправлено пять таких машин.

Напомним, самоходную установку изобрел житель Арсеньева. Бойцы СВО успели оценить возможности техники — за три дня было спасено шесть человек.