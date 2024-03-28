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Назначили министра внутренней политики Воронежской области

Этот пост заняла бывшая и.о. главы Новоусманского района.

Источник: правительство Воронежской области

Министром внутренней политики Воронежской области назначили Елену Дерганову. С 28 марта она присутпила к работе на новой должности. Указ о назначении подписал Губернатор Воронежской области Александр Гусев.

Елена Дерганова пришла на работу в Правительство региона из Новоусманского района, где исполняла обязанности главы райадминистрации после перехода Дмитрия Маслова в правительство. До этого она была его первым замом. Курировала реализацию наиболее важных проектов в сфере экономики, строительства и архитектуры.

Чиновница имеет два высших образования, окончила Воронежский госуниверситет и Всероссийский заочный финансово-экономический институт. Отмечена муниципальными и региональными наградами, в том числе почетным знаком «Благодарность от земли Воронежской».