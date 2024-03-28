Назначили министра внутренней политики Воронежской области

Елена Дерганова пришла на работу в Правительство региона из Новоусманского района, где исполняла обязанности главы райадминистрации после перехода Дмитрия Маслова в правительство. До этого она была его первым замом. Курировала реализацию наиболее важных проектов в сфере экономики, строительства и архитектуры.