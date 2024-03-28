В Иркутской области завершились учения военно-транспортной авиации

— Особое внимание уделялось охране и обороне колонн ПРГК «Ярс» на марше и полевых позициях. Для решения задач воздушной разведки при проведении блокирования района во время проведения поиска условных диверсантов применялись группа по борьбе с ДРГ на вертолетах и расчеты беспилотной авиации, — говорят в министерстве.