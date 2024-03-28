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В Иркутской области завершились учения военно-транспортной авиации

В совокупности в учениях задействовали свыше трех тысяч военных и порядка 300 единиц техники.

Источник: Комсомольская правда

В Иркутской области проводили командно-штабные учения с Иркутским ракетным соединением РВСН. Состоялись тренировки, тактико-строевые занятия. В них была задействована крупногабаритная техника, военно-транспортная авиация, беспилотники. Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны РФ.

— Особое внимание уделялось охране и обороне колонн ПРГК «Ярс» на марше и полевых позициях. Для решения задач воздушной разведки при проведении блокирования района во время проведения поиска условных диверсантов применялись группа по борьбе с ДРГ на вертолетах и расчеты беспилотной авиации, — говорят в министерстве.

В частности, стратегические ракетчики уничтожили группы условных ДРГ, не допустив их отхода. Также для того, чтобы обнаружить ДРГ, применялись новейшие беспилотники.

В совокупности в учениях задействовали свыше трех тысяч военных и порядка 300 единиц техники, отметили в министерстве обороны.

учения