Секретарь ЦИК Молдовы подал в отставку

Это уже вторая отставка в ЦИК Молдовы с начала 2024 года. В начале февраля состав комиссии покинула Людмила Лупашко, которая также отметила, что уходит с поста по личным причинам и переезжает за границу. Ее место в ЦИК должна занять руководитель аппарата фракции правящей в Молдове партии PAS Рита Лефтер-Семашко.