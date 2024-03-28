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Секретарь ЦИК Молдовы подал в отставку

Секретарь Центральной избирательной комиссии Молдовы Александр Берлинский подал в отставку.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 28 мар — Sputnik. Александр Берлинский подал в отставку с поста секретаря Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Молдовы.

По сообщениям СМИ, Берлинский подтвердил свою отставку и сообщил, что его решение «связано с его личной жизнью». Далее его заявление об увольнении должен рассмотреть и одобрить парламент.

Это уже вторая отставка в ЦИК Молдовы с начала 2024 года. В начале февраля состав комиссии покинула Людмила Лупашко, которая также отметила, что уходит с поста по личным причинам и переезжает за границу. Ее место в ЦИК должна занять руководитель аппарата фракции правящей в Молдове партии PAS Рита Лефтер-Семашко.