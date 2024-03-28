Лукашенко: контроль за работой Национального банка будет усиливаться

Наряду с этим Александр Лукашенко подчеркнул, что это не значит, что работе Национального банка будут как-то мешать. «Он в основном свои функции выполняет. Как показывают результаты в экономике за последний год, в сложной обстановке, связанной с давлением со стороны западных недружественных государств на Беларусь, экономика справляется. Значит, и правительство с Национальным банком справляются. Но это не значит, что нет в этом плане проблем. Вот мы обсудим эти проблемы откровенно, честно, не спихивая на кого-то», — отметил белорусский лидер.