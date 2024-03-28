Парламент Башкирии предложил оставлять иноагентам от сделок только МРОТ

По закону иностранный агент не вправе участвовать в госзакупках, а также получать государственную финансовую и иную имущественную поддержку, в том числе при ведении творческой деятельности. Между тем для договорных отношений иноагентов с физическими и юридическими лицами подобных ограничений действующим законодательством не предусмотрено.