Парламент Башкирии предложил оставлять иноагентам от сделок только МРОТ

По закону иностранный агент не вправе участвовать в госзакупках, а также получать государственную финансовую и иную имущественную поддержку, в том числе при ведении творческой деятельности. Между тем для договорных отношений иноагентов с физическими и юридическими лицами подобных ограничений действующим законодательством не предусмотрено.
При этом большинство иноагентов, в том числе покинувших Россию, продолжают заниматься предпринимательской деятельностью «посредством взаимодействия с юридическими лицами и гражданами России». Онни заключают договоры, продают свои книги, дают концерты, участвуют на корпоративах, ведут блоги
«Принятие предложенных мер поспособствует уменьшению деструктивного влияния иностранных агентов на граждан России, сокращению их числа, пополнению доходной части бюджета и обеспечению за счет этих средств нужд наших военнослужащих на передовой», — подчеркивается в пояснительной записке.
Как сообщал ранее Башинформ, президент подписал закон о запрете размещать рекламу на ресурсах иноагентов.