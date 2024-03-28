Казахстанские СМИ начнут финансировать по-новому

Как отметил вице-министр культуры и информации Канат Искаков на тематическом заседании в Мажилисе, финансирование государственной информационной политики сегодня касается всех СМИ.
Сейчас 51% выделенных средств в рамках финансирования государственных СМИ направлены на теле-, радиоканалы, 36% — на периодические издания, 13% — на интернет-ресурсы. Финансирование негосударственных СМИ предусмотрено в рамках государственного информационного заказа. В новом законопроекте депутаты предлагают переход на грантовое финансирование для негосударственных СМИ по тематическим направлениям. Особенно важно, что появятся такие направления, как «Детский контент» и «Региональные печатные СМИ».
«У нас сейчас есть возможность финансировать только республиканские СМИ. Госзаказ предназначен только на республиканские СМИ и выделяется только на уровне республики. После принятия этого законопроекта у местных исполнительных органов появится возможность через отдельные целевые гранты финансировать детский контент и региональные печатные СМИ», — сказал Канат Искаков.
Вице-министр добавил, что в грантовом финансировании будут утверждены 25−30 конкретных тематических направлений. Утверждением этих тем будет заниматься специальная комиссия. Только после утверждения будет выделяться финансирование. По его словам, сегодня на негосударственные СМИ заложена сумма четыре миллиарда тенге.