Казахстанские СМИ начнут финансировать по-новому

Сейчас 51% выделенных средств в рамках финансирования государственных СМИ направлены на теле-, радиоканалы, 36% — на периодические издания, 13% — на интернет-ресурсы. Финансирование негосударственных СМИ предусмотрено в рамках государственного информационного заказа. В новом законопроекте депутаты предлагают переход на грантовое финансирование для негосударственных СМИ по тематическим направлениям. Особенно важно, что появятся такие направления, как «Детский контент» и «Региональные печатные СМИ».