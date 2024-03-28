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Экс-министр Асхат Оралов получил новую должность

Бывший министр культуры и спорта Асхат Оралов назначен государственным инспектором Администрации президента. Информацию подтвердили в пресс-службе Акорды, передает Tengrinews.kz.

Источник: Reuters

Асхат Оралов родился в 1990 году в Павлодарской области. Ранее работал исполнительным секретарем партии Amanat, а с 2021 по 2022 год — заместителем акима Астаны.

С 4 января по сентябрь 2023 года работал в должности министра культуры и спорта. Осенью прошлого года был освобожден от должности министра после указа главы государства, согласно которому в Казахстане созданы пять новых министерств.

В стране появилось Министерство культуры и информации, которое сформировалось после реорганизации Министерства информации и общественного развития, а также Министерства культуры и спорта. Новое ведомство возглавила Аида Балаева.

Также появилось Министерство туризма и спорта, главой которого назначен Ермек Маржикпаев.